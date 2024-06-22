我在中文學校學了很多成語故事和寓言故事，其中，《東郭先生和狼》這個故事令我印象深刻。

故事說的是有一位東郭先生，他救了一隻被獵人追殺的狼，而狼卻恩將仇報要吃掉東郭先生。這時，一位老人經過，他想出了一個主意，把狼重新裝進了布袋裡，最後是這位老人救了東郭先生。

我喜歡這個故事，因為故事中，老人對東郭先生說的話很有道理；他要東郭先生記住：「千萬不要可憐像狼這樣的壞東西。」這個故事中的狼就像生活中的壞人，當我們遇到壞人的時候，可不能像東郭先生那樣上他們的當。

在現實生活中，有些壞人是要騙錢財，有些壞人可能會威脅到生命。

所以，當我們遇到危險時，一定要冷靜下來，要學會保護自己，就像那位老人一樣，想辦法讓壞人得到應有的懲罰。這就是我從這個寓言故事中學到的道理。

陳偉濤（紐約，人力中心中文學校）

《東郭先生和狼》這個故事說的是東郭先生回家時，有一頭狼向東郭先生跑來，懇求東郭先生把牠藏起來，躲避獵人的追殺，東郭先生出於善良和憐憫，把狼裝進書袋裡，從獵人手中救了狼。

但狼逃過了獵人的追殺後，卻想吃掉東郭先生，幸而來了一位老先生用計救了東郭先生，並告誡他不要憐憫像狼這樣的壞東西。

這個故事告訴我們，有些人會利用他人的善良和無私，就像狼利用東郭先生的好心一樣；因此，我們需要特別警惕，要學會辨別誰是真心對我們，誰是別有用心。

這個故事教導我們要珍惜自己的善良，在幫助他人時，也要懂得保護自己。