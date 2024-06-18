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我最想去的國家-尼泊爾

鄭丞勛（伊利諾州）

尼泊爾位於亞洲南部，北邊與中國接壤，西邊和南邊是印度，東邊臨近孟加拉國。地形上，尼泊爾北高南低，喜馬拉雅山脈經過尼泊爾，造成地形上有很多高山。世界上最高的山峰—珠穆朗瑪峰，就位於尼泊爾境內。

尼泊爾夏天的氣溫可以高達華氏八十三度，冬天則可能低於華氏三十六度，下雪的機率其實不高。尼泊爾的主要城市包括加德滿都、博卡拉、拉利特布爾和比拉特訥格爾，其中加德滿都是首都。尼泊爾人通常騎摩托車、坐計程車或巴士到他們想去的地方。

丹增希拉里機場是尼泊爾的機場，它也被稱為世界上最危險的機場。這裡的機長們不能放棄起飛，否則會掉進懸崖。一般機場的跑道長度超過一萬英尺，但是丹增希拉里機場的跑道僅有一千七百二十九英尺，只有通過特殊訓練的機長才能在這裡起飛和降落。這讓我對這個機場產生了極大的好奇，希望有一天能親身體驗。

尼泊爾的美食也非常吸引人，我最想品嘗尼瓦爾辣味蒸餃。由番茄、辣椒、洋蔥、香菜和各種辛香料混合而成的沙拉澆在蒸餃上，聽起來就令人垂涎三尺。尼泊爾麵包又叫古倫麵包，也是當地著名的美食之一。麵包先經過油炸，然後淋上喜馬拉雅野蜂蜜。

藏族涼皮是尼泊爾常見的小吃之一，據說口感光滑且有彈性，帶有麻辣的味道，是尼泊爾原住民的傳統食品。

加德滿都王宮廣場是一座很壯觀的建築物，位於加德滿都谷地。這座貴族宮殿是世界遺產之一，光尼泊爾就有四處世界遺產。藍毗尼也是尼泊爾另一個著名的旅遊景點。二○一八年，藍毗尼有超過一百萬旅客來到這裡玩。

以上這些原因讓我對尼泊爾充滿嚮往，希望有一天能親自走訪這些美麗的地方，拍下不同景象，豐富我的生活。尼泊爾的風景和美食，一定會為我的旅行增添許多色彩。

我期待著有朝一日，能夠踏上這片神秘而美麗的土地，探索它的每一個角落。

世界遺產 喜馬拉雅山 原住民

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