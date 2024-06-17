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我和媽媽

李婷娜（紐約，人力中心中文學校）

我和媽媽有一種特殊的情感，這是一種濃濃的母女之情，也是一種深深的默契。在我成長的歲月裡，媽媽一直是我堅強的支柱和引導者，她用愛和智慧，溫暖我的心靈，塑造我快樂成長的軌跡。

從我還是嬰兒的時候，媽媽就無私地奉獻。她為我洗衣做飯，細心呵護我，讓我在關愛之中茁壯成長。

每當我生病時，媽媽總是第一個出現在我的身邊，她用柔軟的手掌輕撫我的額頭，給我關懷，讓我感受到愛的力量，也讓我懂了什麼是家的溫暖。

隨著歲月流逝，我慢慢長大，媽媽一直在我成長的過程中陪伴我。她不僅是我的母親，更是我的知己，我們有共同的話題、相似的愛好，我們一起聊天、一起逛街，一起分享生活點滴。在我遇到困難和挫折時，媽媽總是站在我的身邊，支持、鼓勵我，讓我勇敢地面對挑戰。

媽媽教會我很多東西，她不僅是我的知識導師，更是我的道德典範。她教會我如何做人、如何做事，她用自己的言行影響我，讓我懂得什麼是善良和堅強。

在我迷茫和徬徨的時候，媽媽總是給我最明智的建議，她的智慧和經驗成為我人生道路上的明燈，讓我能夠走得更加自信。

我和媽媽有一種特殊的默契，這是一種無聲的理解，一種心靈的交流。在我快樂時，媽媽與我分享歡笑；在我傷心時，媽媽給我擁抱和安慰，她讓我感受到了生命中最深沉的情感。

我知道，在這個世界上，只有媽媽的愛是最無私、最偉大的。我會珍惜和媽媽在一起的時光，我會用我的行動來回報媽媽對我的愛，讓她的笑容永遠在我心中閃耀。因為媽媽，我的生命才如此豐富多彩。我愛媽媽，也感恩她為我做的一切。

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