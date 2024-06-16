我最感謝的人是我的爸爸。我的爸爸是個善良、聰明又有愛心的人。

爸爸很照顧家人，如果我們肚子餓了，他會做好吃的給我們吃；當我不高興時，我爸爸會逗我開心。爸爸會陪我和兩個妹妹玩，他也教我中文和很多其他事情。

爸爸犧牲了很多，只為了給我們全家最好的。如果我不乖，他會指點我，現在我會聽話和幫助家裡的事。

以後爸爸老了，我會照顧他和家人。

柯翔騰（紐約，慈濟人文學校）

我最感謝爸爸，因為爸爸送我們去上學，也帶我們去上籃球課、網球課及其他運動課，有時候也帶我們去公園玩、陪我們練習打籃球，他還會幫我檢查作業。

爸爸會帶我去台灣看阿公阿嬤，我們也去看電影、參觀動物園 、玩賽車 、打保齡球，以及去遊樂園玩；爸爸幫我洗臉、為我繫鞋帶，還教我要有禮貌。

爸爸每天辛苦工作，有時候很晚才下班。即便如此，他偶爾會下廚煮飯給我吃。我很感謝爸爸，在我生病時照顧我。我很開心有個愛我的爸爸，我要做個乖小孩來回報他。

蘇禹（紐約，慈濟人文學校）

我最感謝的人是我媽媽、爸爸跟妹妹。

我很愛媽媽，因為她會帶我們去很多地方玩。媽媽也會煮飯給我們吃，晚上都會抱在一起睡覺。

我很感謝我的妹妹，如果沒有妹妹，我會很孤單，我們會一起玩娃娃或是辦家家酒。

我也很感謝我的爸爸，爸爸會開車帶我去很多好玩的地方玩，他也會陪我們玩捉迷藏、帶我們去滑雪。

我感謝我的家人們！