我的父親今年五十多歲，頭髮已開始花白了。他不高也不矮，身材偏瘦，有著瓜子臉、高高的鼻梁，眼睛不大卻很有神。平時他在看報紙的時候，總是戴上老花眼鏡，有點書生氣的感覺。

父親有個很好的習慣就是早睡早起，但他也有個大家都不喜歡的壞習慣，就是每天一早起來就上天台吸菸。我們常提醒他，吸菸不僅危害自己的健康，而且我們也不想當他的二手菸民，希望他為了健康能下決心戒菸。

父親常鼓勵我和弟弟要多運動，放假的時候，他會帶我和弟弟去公園打籃球。每個星期天早上，他都會來觀看我們的足球 比賽，為我們打氣加油！當我們比賽贏了，他會為我們歡呼，如果我們被打敗了，他總是說：「不要氣餒，繼續努力，下次一定會贏的」。他就是那麼會安慰和鼓勵我們的好父親。

感謝您，我的父親，願您永遠健康與我們同行！

李錦超（紐約，人力中心中文學校）

我的父親二十歲來到美國後，一直從事餐飲業，至今已二十多年了。

為了我和妹妹，為了媽媽、爺爺和奶奶，父親每天工作十多個小時，努力賺錢，讓我們吃得飽、穿得暖，無論我需要什麼，他也都會買給我。父親送我去上游泳課、學吉他，鼓勵我加入籃球隊；每次他去唐人街，都會帶一份我喜歡的雞飯回來。

父親總是希望我多學習，別再玩遊戲，多些時間在餐館幫忙。

有時我們也會吵架，但我知道他用心良苦，是為我的未來著想。

父親是力量和支持的典範，父親為了孩子的教育和家庭的幸福，不知疲倦地工作。

因此，每年我們都會慶祝父親節，向父親表達我們的感激之情。

我非常感謝我的父親，我能有今天的成績都是因為他！