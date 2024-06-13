世界上大多數的人都把破舊的自行車送到了廢物回收站，偏偏有一群匠人，竟然將廢舊的自行車賦予新的使命。在瓜地馬拉的一個公司，廢舊的自行車被改裝成使用簡單、功能多樣的工具，這就使瓜地馬拉居民在生活質量上得到改善和提升。

這種叫做「自行車機器」（bicimaquina）的發明，由破舊自行車的零件重組而成。如今，這群匠人（Maya Pedal）已經設計了二十多種自行車機器，每一種都有不同的用處。

比如，自行車機器可以用來給玉米脫粒。將去粒機和自行車機器連接在，人們就可以騎自行車，邊運動邊快速將玉米粒從玉米棒上分離。同樣的方法也可以用來把玉米粒磨成玉米粉，這對玉米餅商人來說非常方便。以前，磨玉米粉既費時又費力，現在，她只需要蹬著自行車機器，就可以輕鬆得到玉米粉。這讓她做玉米餅的效率倍增，用節省下來的時間和錢，花在整修房屋和支付孩子們的學費上。與此相似，一些養雞的家庭也用這種方法製作雞的糧食。

自行車機器也可以用來洗衣服。騎自行車的動力可讓洗衣機滾筒裡的衣服轉動。有位少女就用這種方法邊洗衣邊看書，無形中節省了很多時間，她悠閒自在的樣子使旁人看了羨慕。

不僅如此，自行車機器還可以用來做洗髮水。人們把新鮮的蘆薈切開，把葉子裡的塊狀物放進攪拌機，靠騎自行車的動力把蘆薈攪拌成黏稠的液體，再倒入瓶中。這樣做出的洗髮液天然又實惠。

自行車機器還有許多別的功能，比如提取井水、磨咖啡 豆、做奶昔、磨刀、發電……它簡單的原理提供功能上的多樣性，讓它成為解決問題的好工具。

創意層出不窮，靈感源於生活。在瓜地馬拉的貧困地區，沒有錢付昂貴的電費和購買燃料，使用自行車機器的產品物美價廉。

愈來愈多發達國家正在幫助這樣的公司，它們致力於改善貧窮地區人們的生活品質，創建環保節能的生態環境。