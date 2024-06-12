風箏敢死隊／《大呱》系列之四

晚上，大呱想起白天木鵲的眼神，就摸了摸肚皮，再拍了拍，肚皮就變成鐘面，顯出木鵲的房間，木鵲的頭轉向一邊，右手放在身後撫摸著腰部，右手腕彎曲得不自然。大呱心想：木鵲真的有病嗎？

大呱又拍了拍肚皮，那畫面就放大了，顯示出木鵲原來是用木條、木塊和木片拼成的。上下兩根木條做成翅膀，中間凹，兩側邊緣翹起。一個薄薄的木片嵌在腰部，那木片是削過的，很光滑。大呱仔細地觀察，竟發現木片有折裂的痕跡，牠倒吸一口冷氣，木鵲病了！

第二天，大呱走進博物館 ，叫出七個風箏，分別是木鵲、飛得最高的九天箏、飛得最快的箭箏、飛得最穩的平衡木箏、身強力壯的大力士箏、裝著竹笛會嗚嗚叫的響箏和參加過美國氣象局的氣象箏。大呱問它們：「我帶你們出去幾天，你們願意嗎？」木鵲第一個舉手，表示願意，心願終於實現了！其他六個也以為是出去兜風，都舉了手。

大呱又說：「不是去玩，是去做一件危險的事，我們是敢死隊！」風箏們一聽，都縮起了頭，互相望著。大呱就說了個大概：「木鵲身上有一個木片折裂了，我們要冒著生命危險，去替它找一個新的換上。我們都可以死，木鵲不能死，它是千百年前傳下來的，世上只剩下它一個。」

沒有風箏退縮，大力士箏提出一個意見：「既然木鵲不能死，就別去，我們把新木片帶回來。」大呱說：「不行，木片必須保持新鮮，從樹上取下那一刻，就得移植到木鵲的腰上，一分鐘也不能耽誤。」

木鵲沒料到事情這麼嚴重，呆呆地望著大呱。大呱安慰它：「你放心，我有信心。去什麼地方，找什麼樹，我都清楚。」但是，牠的心裡隱藏著兩個苦惱：一是那棵樹藏在一個寸步難行的大森林裡，張眼一片漆黑；二是找不到動手術的最佳人選，魯班斷了後人。聽說魯班的老家實行抽籤生育，魯家的最後一代抽不到那支幸運籤。（待續）