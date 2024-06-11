我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

我最喜歡的書

鄭良宇（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的一本書是《Straphanger》，它是一本關於國際城市和這些城市交通系統的書，包括地鐵以及其他交通工具。這本書主要寫了美國還有一些其他國家的城市交通系統。作者Taras Grescoe一開始聊了城市的背景和它們的模式，然後講述那些城市的交通系統和歷史。

作者還在書裡描繪了他自己在那些城市裡的經歷。當他去俄羅斯的莫斯科時，他感覺馬路很窄、車很慢。接著，他介紹了莫斯科的地鐵，利用率高、速度快，地鐵站更是富麗堂皇。除了莫斯科，作者還造訪了幾個美國城市，像費城、紐約、洛杉磯，去看那裡的交通系統。他說，雖然美國城市的交通系統沒那麼好，但是它們一直在進步。

除了寫城市的交通系統，作者還提到了汽車和高速公路的壞處。他介紹一個名叫Henry Bliss的人，他是第一個在美國「被車殺死」的人。Bliss很有錢，他的死在美國影響很大。作者也覺得高速公路對城市很不好，需要拆除很多房子才能建起來，破壞了城市原有的規模。

最後，作者認為汽車對地球非常不好，會污染環境，而火車對地球的壞影響會小得多。

總的來說，我覺得《Straphanger》很好看，有很多可以思考的地方。這本書給了我們一個很重要的信息：汽車雖然很方便，但它們會破壞環境、損害地球，我們可以多用地鐵或者火車當成代步工具。這本書讓我了解高速公路和汽車的危害，也讓我知道地球對我們的重要，我們應該保護它。

地鐵站 費城 洛杉磯

上一則

華格納曾孫女親自面試 黃亞中將登拜魯特音樂節

下一則

羽毛相同的鳥兒

延伸閱讀

烏克蘭和平峰會在即 賀錦麗代表美國與會拜登缺席

烏克蘭和平峰會在即 賀錦麗代表美國與會拜登缺席
眾院撥款委員會提預算法案 主張軍援台灣5億美元

眾院撥款委員會提預算法案 主張軍援台灣5億美元
美國27家軍火商代表團訪台 將拜會政府高層

美國27家軍火商代表團訪台 將拜會政府高層
金融時報：中俄天然氣管線協議停擺 疑價量談不攏

金融時報：中俄天然氣管線協議停擺 疑價量談不攏

熱門新聞

戀戀大庄

2024-06-06 02:00

我的退休生活

2024-06-05 02:00
蝦子大烏參油亮味鮮。（圖片提供∕達文）

老上海菜之紅派與白派

2024-06-09 02:02

親愛的陌生人

2024-06-05 02:02
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。路透

紐約「債券天王」拍賣稀有郵票 總成交額可能達1500萬元

2024-06-09 22:28
就讀EMBA的先鋒機械公司創辦人黃哲武，以85歲高齡取得碩士學位，他表示，在白髮蒼蒼的年紀返回校園，少了職場壓力，反而可以放心學習。(圖／台科大提供)

85歲拿碩士 黃哲武少了職場壓力 更放心學習

2024-06-09 07:00

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠