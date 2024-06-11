我最喜歡的一本書是《Straphanger》，它是一本關於國際城市和這些城市交通系統的書，包括地鐵以及其他交通工具。這本書主要寫了美國還有一些其他國家的城市交通系統。作者Taras Grescoe一開始聊了城市的背景和它們的模式，然後講述那些城市的交通系統和歷史。

作者還在書裡描繪了他自己在那些城市裡的經歷。當他去俄羅斯的莫斯科時，他感覺馬路很窄、車很慢。接著，他介紹了莫斯科的地鐵，利用率高、速度快，地鐵站 更是富麗堂皇。除了莫斯科，作者還造訪了幾個美國城市，像費城 、紐約、洛杉磯 ，去看那裡的交通系統。他說，雖然美國城市的交通系統沒那麼好，但是它們一直在進步。

除了寫城市的交通系統，作者還提到了汽車和高速公路的壞處。他介紹一個名叫Henry Bliss的人，他是第一個在美國「被車殺死」的人。Bliss很有錢，他的死在美國影響很大。作者也覺得高速公路對城市很不好，需要拆除很多房子才能建起來，破壞了城市原有的規模。

最後，作者認為汽車對地球非常不好，會污染環境，而火車對地球的壞影響會小得多。

總的來說，我覺得《Straphanger》很好看，有很多可以思考的地方。這本書給了我們一個很重要的信息：汽車雖然很方便，但它們會破壞環境、損害地球，我們可以多用地鐵或者火車當成代步工具。這本書讓我了解高速公路和汽車的危害，也讓我知道地球對我們的重要，我們應該保護它。