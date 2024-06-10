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西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

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春神

瞿子樂Kyler Kui（紐約，慈濟人文學校）

經過寒冷漫長的冬天，氣溫開始慢慢變暖，我終於要醒過來了！我興奮地加快我的腳步，因為我迫不及待地想為大地帶來不一樣的風景。今年的春天一定會很特別！

春天真的很舒服。雖然冬天才剛離開，但我帶來的溫暖，讓地上的白雪融化而變成一片綠海。綠油油的草地上盛開了許多五顏六色的花朵，樹木和花草在太陽的照耀下，也都蓬勃生長著。池塘裡的水在陽光下閃閃發光，魚兒也在水裡快樂地游來游去。紐約市區的人們脫下了冬衣，腳步輕快地走在馬路上；媽媽們帶著孩子在公園玩得好開心；動物們也在樹林裡、公園裡享受著這美麗的時光。

春天真的很漂亮。溫暖的陽光、藍色天空和一朵朵白雲，春天美麗得像一幅畫。曾經光禿禿的樹，現在長滿了青綠色的小葉子，清晨的鳥兒唱著美麗的歌，到處都是生氣勃勃的景象，空氣中充滿了快樂幸福的能量，溫暖的陽光照耀著大地，柔柔的微風吹撫在臉上，讓每一個生命都感受到滿滿的幸福。

春天真的很美麗。我喜歡為世界、人們、動物們帶來新的生命和氣息；我喜歡用各種色彩來點綴大地；我喜歡看人們走出戶外、悠閒地散步公園裡；我喜歡看鳥兒們到處飛翔、唱歌；我喜歡孩子們快樂地在遊樂場玩耍、開心地大笑；我更喜歡將幸福快樂帶給這個世界—我就是春神。

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