我最喜歡的運動是籃球。我三歲左右開始玩籃球，當時一個朋友給我一套小型室內籃球架，讓我開始真正喜歡這項運動。

後來，我父母幫我報名了籃球課。從籃球課裡，我學習到不同的籃球動作、策略以及如何在比賽中與隊友溝通。現在我常常和朋友在公園打籃球，也愈來愈喜歡籃球。

打籃球節奏快又激烈，可以消耗大量的能量，是很健康的運動。我喜歡籃球的另一個原因，是我可以結交同樣喜歡籃球的新朋友。

我也很喜歡看籃球比賽。看比賽時，我會觀察專業球員們的球技，這樣可以學習新動作，讓我愈打愈好。

籃球還教了我團隊合作和運動精神的重要性，不管是在球場上或球場外。我希望有一天能成為職業籃球運動員。

林芯辰（紐約，慈濟人文學校）

我喜歡的運動有很多，其中最擅長跆拳道 和籃球。

我之所以會學跆拳道，是因為我的媽媽說女孩子要學會一點防身術，才能保護自己。我已經學四、五年了，雖然我還不是很厲害，但基本招式還是可以的，而且臨場反應也變得比較快。

另一項我喜歡的運動是籃球。我學籃球已經兩年了，當初是陪著弟弟一起去學，結果學著學著我也培養出興趣了。我覺得我之所以長這麼高，一方面也是籃球的原因，因為它的活動量很大，我必須跳上跳下，還要左右運球，身體要非常協調之外，反應也要很快。

我覺得不管什麼運動都可以讓我們的身體健康，也謝謝爸媽讓我培養運動的興趣。