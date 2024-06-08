我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

畢業感言

吳昊龍（紐約，人力中心中文學校）

這些年來，美國興起學習中文的熱潮。我一開始並不想學中文，因為我對中文不感興趣，但是當我和朋友用中文聊天之後，覺得很有意思，後來我就愈來愈喜歡說中文，並且開始用心學中文。我心裡想，如果懂中文，就能和別人用中文聊天了。

說到學習中文，我要感謝我的媽媽、爸爸、朋友，還有老師。在我學習中文的道路上，他們給我很大的支持、鼓勵和幫助，如果沒有他們，我不知道我會不會學到這麼多中文，進步那麼快。

在中文學校，我學了很多成語故事，每個故事都有一個寓意，從這些故事中，我明白了很多道理，比如：美好的事情需要努力才能實現，這個道理我們可以在《白兔和灰兔》的故事中看到。此外，學中文還讓我了解歷史，明白為什麼台灣阿里山的命名是阿里山。

我不但學到了中文，而且還學到了很多人生道理。

何依琳（紐約，人力中心中文學校）

我終於畢業了，我很高興能堅持完成小學的中文課程。

我從中文課堂上學到了很多東西，比如說，從成語故事中了解中國的歷史文化、著名的歷史人物，和如何做人處事等方面的道理。從課文中，我也認識了大量的中國名勝古蹟，以及古蹟背後的故事。

經過幾年的中文學習之後，我終於可以繼續前進，並在未來使用我的中文知識，用中文與人溝通交流已經不是問題。我很慶幸自己的堅持，感謝爸爸、媽媽給我的監督和支持，感謝老師們的用心教導，也感謝同學們的互相協助。

畢業了，我非常感恩有大家的陪伴和幫助。

阿里山 古蹟 名勝

上一則

清代人怎麼過端午？台北故宮揭密 皇帝送臣子清涼衣物

下一則

飄香粽子情

延伸閱讀

美東中校協會年會 圓滿落幕

美東中校協會年會 圓滿落幕
北加中校聯合會會長候選人：期翻轉思潮

北加中校聯合會會長候選人：期翻轉思潮
博愛中文學校謝師宴 主流齊聚

博愛中文學校謝師宴 主流齊聚
費利蒙中文學校畢典 洋溢祝福

費利蒙中文學校畢典 洋溢祝福

熱門新聞

戀戀大庄

2024-06-06 02:00

我的退休生活

2024-06-05 02:00

親愛的陌生人

2024-06-05 02:02

驚險一刻

2024-06-01 02:00

能者多勞？

2024-06-03 02:00

返鄉偶拾

2024-06-04 02:00

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法