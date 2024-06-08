這些年來，美國興起學習中文的熱潮。我一開始並不想學中文，因為我對中文不感興趣，但是當我和朋友用中文聊天之後，覺得很有意思，後來我就愈來愈喜歡說中文，並且開始用心學中文。我心裡想，如果懂中文，就能和別人用中文聊天了。

說到學習中文，我要感謝我的媽媽、爸爸、朋友，還有老師。在我學習中文的道路上，他們給我很大的支持、鼓勵和幫助，如果沒有他們，我不知道我會不會學到這麼多中文，進步那麼快。

在中文學校，我學了很多成語故事，每個故事都有一個寓意，從這些故事中，我明白了很多道理，比如：美好的事情需要努力才能實現，這個道理我們可以在《白兔和灰兔》的故事中看到。此外，學中文還讓我了解歷史，明白為什麼台灣阿里山 的命名是阿里山。

我不但學到了中文，而且還學到了很多人生道理。

何依琳（紐約，人力中心中文學校）

我終於畢業了，我很高興能堅持完成小學的中文課程。

我從中文課堂上學到了很多東西，比如說，從成語故事中了解中國的歷史文化、著名的歷史人物，和如何做人處事等方面的道理。從課文中，我也認識了大量的中國名勝古蹟 ，以及古蹟背後的故事。

經過幾年的中文學習之後，我終於可以繼續前進，並在未來使用我的中文知識，用中文與人溝通交流已經不是問題。我很慶幸自己的堅持，感謝爸爸、媽媽給我的監督和支持，感謝老師們的用心教導，也感謝同學們的互相協助。

畢業了，我非常感恩有大家的陪伴和幫助。