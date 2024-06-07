我的媽媽在我心中有著很重要的地位。媽媽平時不但會輔導我做功課，還會煮好吃的飯菜給我和爸爸吃；她在做家務事的同時，也會教導我怎麼洗碗、洗衣服、掃地和整理自己的房間。有媽媽在身邊照顧我、陪伴我長大，讓我擁有很幸福快樂的童年。

媽媽在生活中教會了我許多事，她教我有能力的時候，記得幫助別人。比如：媽媽聽到在土耳其 和花蓮地震 的消息，她就在中文學校捐錢。而且，她常常提醒我要節約用水用電、愛惜東西，把省下來的錢拿去幫助別人。

媽媽從小培養我愛看書的好習慣。我四歲生日那天，她帶我去住家附近的圖書館 申請了一張借書卡。從此以後，每個星期四下午，媽媽都帶我去圖書館看書一直到圖書館關門。天氣好的時候，她會到課後班來接我一起去住家附近的公園跑步。我們一邊跑步，一邊聊當天發生的趣事，媽媽常說這是我們倆的快樂時光。

我的媽媽在我的生命中是一位很重要的人，如果生活中少了她，我和爸爸無法吃到好吃的飯菜，沒有人可以每天接送我上學，沒有人可以輔導我的功課，以及如此耐心仔細地照顧我。如果沒有媽媽，沒有人來教我做很多事情，也不會有人提醒我認真地做好每一件事情。如果媽媽不在我的生活中，我一定不能專心學習；如果少了她的陪伴，我一定不能擁有快樂的童年。

我的媽媽常常跟我說，當個好人比得到好成績更重要。因此，我要努力成為一個最好的自己讓她感到驕傲。我的心願是成為一位心臟科醫生，跟身為醫護人員的媽媽一樣去幫助更多需要幫助的人。我想對我媽媽說：當您女兒很幸福，媽媽，我愛您。