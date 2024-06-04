朋友們大都露營過，前些時，表哥一家人還租了露營車到黃石公園 附近風景區的草地上露營，開車途中還曾看到黑熊來來去去。大家津津樂道他們各種快樂經驗，令我神往不已！

然而露營機會終於來了，但是我卻猶豫不決，原因有兩個：首先，這是學校為我們低年級辦的露營，只有學生參加，我從來沒有離開爸媽在外面單獨過夜，有些不習慣。另外一個原因是露營的地點，竟然是在動物園 裡。

動物園雖然大，但是動物那麼多，萬一半夜溜出來嚇壞我們怎麼辦？爸媽鼓勵我參加，要我不要想太多，這是一個學習獨立的好機會，看到同學們的興奮表情，想來想去，我說服了自己，當天早上，拉著小行李箱上了學校巴士來到動物園。

在一大片草地上，動物園的員工指導我們搭帳篷，每三個人分享一個帳篷，一會兒就搭好了。我們把行李放進帳篷，然後跟隨老師逛動物園。老師再三告訴我們，不可以餵食動物，沒想到走進猴子區，我手中裝水果的塑膠袋卻被猴子搶走了！看著牠的尖牙，我不敢反抗，只能望著牠得意地吃著跑走。

動物園裡各種動物都有：老虎、獅子、 斑馬、長頸鹿、大象、蜥蜴、蝙蝠、海龜、海獅。我很喜歡海獅的表演，牠和訓練師合作非常好，各種動作都很漂亮準確。可惜沒看到熊貓，聽說牠回四川老家去了。

晚上我們到餐廳吃簡單晚飯，然後刷牙洗臉，換上睡衣就準備睡覺了。

躺在睡袋中，我一直睡不著，Mathew也不想睡，在帳篷裡弄東弄西，老師只好把他帶出去，不要他影響別人睡覺。我躺著閉眼不敢動，本來膽子就小的我，四周很暗又靜靜的，漫畫書中的妖魔鬼怪這時全出現在我腦子裡，讓我更難睡！後來天快亮了，我才小睡了一會兒。

第二天早餐後，我們再在動物園員工幫助下拆除了帳篷，大家拖著小行李繼續看動物。孔雀張開的羽毛真漂亮，牠像模特兒一樣來去走動、不怕人的鴿子也會停在人肩膀上休息、小野鴨站在路旁向我打招呼。

吃午餐，我們就乘巴士回學校，家長已經在校門口等我們了！爸媽好奇地笑看我，我說回家後再告訴他們我的露營經過。