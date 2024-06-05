木鵲／《大呱》系列之三

風箏博物館 裡，暗室旁的那個房間單獨住著一個風箏，名叫木鵲。那天，木鵲隔著窗戶看見鳥箏拉著魚箏逃了出去，一會兒又見管理員大呱將鳥箏和魚箏押了回來，關進了暗室。到了後半夜，木鵲模糊地聽見暗室的門被打開，隔著門縫瞥見三個移動的黑影，還隱隱聽到管理員的聲音。直到天亮，也不見鳥箏和魚箏回來。木鵲猜想一定是管理員將鳥箏和魚箏帶去了另一個地方，但它不明白為什麼這事發生在半夜三更，難道有什麼祕密嗎？

一直沒有鳥箏和魚箏的消息，木鵲的心裡也一直有疑問。有一天，管理員從木鵲門口經過，木鵲連忙叫住了它，一本正經對它說：「管理員，我生病了，你能帶我去醫院嗎？」大呱一愣，從來沒有聽說風箏會生病。牠懷疑地問：「你哪裡不舒服？「木鵲答道：「我後腰有點痠痛。」大呱就讓木鵲轉過身，牠仔細看了看，木鵲的後腰既沒有洞，也沒有裂縫；牠再摸了摸，覺得涼涼的，很正常呀，沒有生病的症狀。

大呱心想：「這老傢伙會不會騙我？它全身是用木頭做的，即使痠痛，按摩也沒用呀。再說，誰見過按摩木頭？」大呱笑了笑，對木鵲說：「你的後腰會不會生了蛀蟲？這樣吧，明天我讓啄木鳥來，給你從頭到腳檢查一下。」

木鵲慌了，它最怕啄木鳥，急著轉過身說：「不用不用，我身上沒有蟲子！」其實，它是想讓管理員像對待鳥箏、魚箏一樣，也帶它去別的地方散散心，開開眼界。

大呱也不敢同木鵲開玩笑，因為木鵲是風箏博物館裡年紀最大的，稱得上是鎮館之寶。它是中國古代著名工匠魯班的後人做的。魯班用竹子做成風箏，稱為木鵲，能飛整整三天。魯班的老師是墨子，墨子用木頭做出最早的風箏，稱為木鳶，能飛整整一天。魯班的這個後人為了紀念魯班，也將自己做的風箏稱為木鵲，又為了紀念魯班的老師墨子，這個木鵲是用木頭做的。（待續）