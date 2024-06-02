我最感謝的人是媽媽，因為她幫我做很多事情。媽媽每天一大早就起床幫我做早餐和午餐，下午放學後，也都會幫我準備點心。如果我的功課或其他作業有不會的，她會幫我。當我有課後活動時，媽媽會來接我。就像其他媽媽一樣，她也會打掃、煮飯、洗衣服和做很多事。

在我學中文的過程中，從一開始學注音，到認識國字和詞語，媽媽幫我完成了很多目標，我們也一起練習寫字和讀了很多故事書。上中文學校後，我參加了演講和朗讀比賽。一開始我很害怕，因為我怕忘詞或在台上說錯，可是媽媽鼓勵我，告訴我「每個人都會做錯，沒有人是完美的」。並且，媽媽每天都會陪我練習，讓我愈來愈有信心，也不會害怕說錯了。最後我得了優異獎和第三名。

我很感謝媽媽的幫忙，不只是幫我學中文，也幫我做其他的事。我會一直記得媽媽的鼓勵，然後試著努力做我可以做的事。

孫艾莓（紐約，慈濟人文學校）

我有好多要感謝的人，有媽媽、爸爸、外婆和老師，其中我最感謝的人是媽媽。

我感謝媽媽每天叫我起床，生病的時候照顧我，天還沒亮就起床煮早飯給我吃，然後送我上學，晚上煮晚飯給我吃，還要洗衣服和洗碗，帶我去好多地方玩。

我的爸爸是個非常好的爸爸，他帶我去打網球、學游泳、坐郵輪和教我功課。雖然爸爸常加班，但總不忘講故事給我聽。

老師每星期教我中文，去年去台灣的時候，我可以自己去便利商店買東西、跟別人說話，我很感謝她。

外婆教我很多事情，例如要有禮貌，她也做飯給我吃，幫我複習功課。

以後我要努力學中文，感謝他們的辛苦。