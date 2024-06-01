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我的春假

崔子萱（俄勒岡州，春和學園）

今年的春假我很忙，除了周末，每天上午九點到十二點我都有揚琴課。

揚琴課雖然只有三位小朋友，但是很好玩。我們一起學到了很多有趣的知識。

課堂上，大家不但學了揚琴新曲子，還認識了不少其他中國樂器，比如：二胡、琵琶、古箏、笛子等等。

上完揚琴課，下午我接著又要去羽毛球課。教練把我們分成幾個小組，我們小組有六個小朋友，三個女孩和三個男孩，我們一起練習打球，最後也會互相比賽，我贏了兩次。

我的春假雖然忙碌，但是我覺得很開心！

趙璽宸（俄勒岡州，春和學園）

春假的時候，我和家人一起去划船。

那天，天氣很好。我們一家到了湖邊。上船後，爸爸不想划船，而我和妹妹覺得船很難控制，所以就由媽媽和哥哥來「掌舵」。媽媽和哥哥慢慢地划著船，我們在船上一邊談天，一邊看著湖水流動，非常開心。

過了一會兒，我和妹妹也想划船了，但是我們擔心不能控制方向，所以哥哥和我們一起划。划著划著，我們的船差一點碰到了橋墩，還好有哥哥控制方向，所以船沒有撞上去。後來，我和妹妹慢慢地抓到訣竅了，我們和哥哥一起把船划到了很遠的地方。

這趟划船體驗雖然只有短短一個小時，但大家都很開心。

俄勒岡州

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