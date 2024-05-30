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我最喜歡的一本書

甄碧琪 （紐約，人力中心中文學校）

父母總是喜歡給孩子講睡前故事，我的爸媽也不例外，我的床頭總是放著《安徒生童話》、《一千零一夜》、《伊索寓言》等書籍，但我最喜歡的還是《哈利波特》，它講述了主角哈利波特七年來在霍格華茲魔法學院裡的故事，教會了我們很多為人處世的道理。

哈利的父母在他剛出生不久就被伏地魔殺害，被迫寄養在姨媽家卻受盡屈辱，直至十一歲生日當天收到霍格華茲的錄取通知，並在魔法學院認識了他生命中最好的朋友—— 榮恩和妙麗，他們一起學習魔法，克服困難，最終打敗伏地魔取得魔法石。

《哈利波特》是一本充滿魔幻色彩的書，書裡每個引人入勝的故事都隱藏不同的人生哲理。哈利、榮恩及妙麗三人共同學習魔法，並多次合力擊退伏地魔，體現了他們不畏艱險，同時也表明了他們堅不可摧的友誼。另一方面，哈利多次在困境中都彷彿看見他的父母帶著光芒向他走來，給他希望，使他重新獲得勇氣和信心，這就說明了愛的力量是無限的。

朋友間不會一輩子都不吵不鬧，就像《哈利波特》第四部中，哈利和榮恩、妙麗在舞會上發生爭執，不過故事的最後他們還是和好如初，共同努力將伏地魔消滅。就像我跟我同學，經常也會因為一些小事吵架，但即使我們之間會有小吵小鬧，也不影響我們繼續當好朋友。

我記得有一次參加學校的春遊活動，因為一時好奇便私自離開了班級隊伍，誰知在路邊看見了一條野狗一直對我叫，嚇得我一動也不敢動，只敢躲在樹後，等了好久才鼓起勇氣，一步一步慢慢地從惡狗面前走過。

這讓我想起身世可憐的哈利，一出生便父母雙亡，在姨媽家不被優待，小小年紀還多次遭遇伏地魔的侵害，但他從不退縮，努力學習魔法，盡自己最大努力去幫助身邊所有人，這是我最欣賞哈利的地方，也是我最喜歡《哈利波特》這本書的原因。

一本關於魔法的書，描繪的是魔幻世界與現實生活並存，卻不斷激勵我要努力奮鬥、積極進取，還教會我要心懷大愛、正直善良。即使身處黑暗，但只要心中有愛，心懷希望，一路勇往直前，便能戰勝困難和恐懼，迎來光明。

哈利波特

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