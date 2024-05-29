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鳥箏和魚箏／《大呱》系列之二

白丁（馬里蘭州）

天黑了，大呱回到井底，變出兩串糖葫蘆和一杯清水，用來填飽肚子；想起白天出逃的兩個風箏，不知關進暗室後服氣嗎？牠摸了摸肚皮，肚皮神奇地變成一個鐘的鐘面。圓圓的肚皮上出現了刻度，還有時針、分針和秒針。

大呱又輕輕拍了拍肚皮，那時針、分針和秒針運轉起來，告訴牠當下的時間。秒針轉得最快，轉出了一個個圓圓的畫面。不可思議的是，那畫面呈現出博物館裡的暗室，一大一小兩個風箏依偎在一起。

大呱專心地看著，畫面上展現出了泰國的風景。原來這兩個犯規的風箏來自泰國，泰國的風箏有男女之分，那個小風箏像鑽石，是女箏，名叫魚箏，有長長的尾巴；那個大風箏像五角星，是男箏，名叫鳥箏，有四排倒鉤。

大呱想起白天大風箏確實用倒鉤咬住了小風箏的尾巴，牠繼續入神地注視著自己的肚皮。肚皮上的畫面愈來愈吸引牠：原來，鳥箏的主人是泰國年輕的太子。有一天，太子帶著鳥箏出了王宮，鳥箏不留神掉在民房的屋頂。有個美麗的姑娘，拿出梯子爬上屋頂，救下了鳥箏。從此，太子愛上了姑娘。姑娘也有一個心愛的風箏，它就是如今的魚箏。

大呱抹著淚，趁著月光趕往風箏博物館，打開了暗室的門。鳥箏和魚箏驚疑地看著管理員，管理員啥也沒說，使出渾身力氣帶著它倆來到大河邊，激動地說：「我放你倆走，快回家鄉吧！」鳥箏呆住了，結結巴巴地說：「我們不敢連累你呀。」魚箏輕聲說：「沒有大風，沒法飛呀。不會游水，大河也幫不了忙。」大呱摸了摸肚皮，笑嘻嘻說：「別擔心我，我來想法幫你們。」

月色很暗，鳥箏和魚箏看不清大呱低著頭在做什麼，也聽不清大呱對著牠的肚子自言自語什麼。不一會兒，一條有篷的船出現了，船夫在招手。大呱催促著鳥箏和魚箏：「快上船回泰國去吧，一路順風！」（待續）

泰國 博物館

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