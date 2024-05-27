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我愛我的媽媽

曾芷悠（紐約，慈濟人文學校）

我愛我的媽媽！我的母親是一位聰明、工作又勤奮的女人。當我遇到困難的時候，她會在旁邊幫助我解決問題。她也是一位很溫柔的女性，從來不會對我和弟弟大喊大叫，總是耐心地跟我們說話、講道理，直到我們懂得她的用心良苦。

去年暑假，我們全家人回香港度假並探望親友。有一天，媽媽帶我和我的表弟去挑戰密室逃脫的遊戲。密室逃脫是一個必須利用現有的提示，和那些同時被鎖在裡面的人，一起解開謎題，並找出密碼才能逃出房間的益智遊戲。當我們在密室裡時，媽媽非常專注而仔細地研究線索，她讓我和表弟尋找可能的線索，同時忙著破解密碼，最後終於帶著我和表弟順利離開密室。當時如果沒有她，我想我和表弟可能要關到工作人員來解救我們了。

還記得有一次參加舞蹈比賽，老師要求參加演出的人員必須把頭髮編成荷蘭辮子後，再紮成髮髻。回家後，我把這件事告訴媽媽；在接下來的幾周裡，我看到她每天看著影片一直不斷反覆練習，到了比賽當天，她自己親手幫我做好老師要求的髮型。我愛我的媽媽！儘管她不會做，她還是會想辦法完成這一件不可能的任務。

我很愛我的媽媽，她對全家人都很溫柔，她很勤奮，每天準時去上班、努力工作；她很聰明，總是在我和弟弟功課遇到困難時，引導我們自己找出答案。此外，每當我們去露營時，她會處理所有的事；放假的時候，她會帶著我一起做餅乾或玩遊戲。我想跟媽媽說一聲：我愛您。

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