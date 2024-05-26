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如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

給陳老師的信

黃哲一（北加州，博愛中文學校）

親愛的陳老師：                            

您好！我在中文學校的這一年是個很好的一年。因為我們學了很多的字，也第一次學會了查字典，這些都是美國學校沒有學的課。

我們的功課比起二年級多了很多，不過我不在意。雖然我知道，我沒辦法完全記住所有中文字，但是我知道，這是非常特別的一年。到了五月底，中文學校要結束了，我們大家會換在四年級見面，再在一起學習中文。

我很肯定地說，這一年的通關密碼學中國成語、查字典、寫童詩、上台說故事等的學習，會一直留在我的心裡，永遠不忘。謝謝老師給我的一個美好的中文學校三年級。

祝您身體健康！

關雯伊（北加州，博愛中文學校）

老師，您好！

現在已經是春天了，老師家後院的李子樹有沒有長果子了呢？

春假時，我們一家人搭飛機出去玩，但是我們停留在舊金山機場等了十二個小時，因為飛機有零件要更換，結果晚上才抵達西雅圖，所以什麼地方都沒有去。

第二天爸爸開車去溫哥華，我們看了吊橋又逛了植物公園，然後去滑雪，我很開心。最後一個行程是去拜訪我的表弟，我和表弟玩得很愉快。這個春假我度過了很美好的時光，那您呢？

祝事事順心！

加州 舊金山 北加

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