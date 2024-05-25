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春天

池嘉蓉（紐約，人力中心中文學校）

春天是萬物充滿生機的季節。當你走出房門時，就會看到很多原來光禿禿樹枝上，長滿了新的嫩綠色的葉子。樹上的花蕾正在冒出來，有的已經綻放出美麗的花朵了。

春天的氣溫非常適合度假和去公園。因為天氣慢慢變暖了，不像冬天寒冷，所以公園裡大人小孩特別多。

在公園，我看見很多大大小小的鮮艷花朵盛開了，空氣中彌漫淡淡的清香，舒服極了；微風一吹，花瓣慢慢地飄落到地上，漂亮極了。

草地上長出了綠綠的小草，柔柔軟軟的很舒服。我看見小鳥在樹上歡快地歌唱，還有松鼠在草地上開心地跳來跳去，互相追逐玩耍，好不快樂呀。

春天是一個全新的季節，充滿希望和驚喜。我喜歡春天。

原雷靈鋒（紐約，人力中心中文學校）

春天來了，花兒開了，小鳥高興地唱起歌兒來。空氣濕潤濕潤的，還夾雜著溫暖清新的氣息。

在春天，到處都是五顏六色的花草樹木，大家的臉上都帶著歡樂的笑容。蝴蝶在花叢中飛來飛去，從一朵花飛到另一朵，依戀著每一朵花；小蜜蜂也忙碌起來了，在花間傳花粉，採花蜜。風兒輕輕撫過，把人們的頭髮吹起來了，柔軟髮絲在柔和的春風中飛舞。

很多小動物在草地上興高采烈地玩遊戲，湖裡的小魚又開始游動了，天上的小鳥又回來過春天了，松鼠們也都從樹窩裡跑出來，豎著尾巴尋找食物吃。

太陽有時很猛烈，有時又很柔和，有時也還躲起來，整天都是灰濛濛的，然後就是毛毛細雨了，春雨貴如油，所有的植物都喜歡。春天是一個美好的季節啊。

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