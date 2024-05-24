我們生活中很多事情都有講究，小至吃飯，大到重大節日，都有不一樣的注意事項。這些講究，不僅是日常和節日的儀式感，也代表了中華民族對美好的嚮往和追求。

記得農曆二月二日這天一早，我在房間裡看書，母親推門進來說：「姥爺他們今天要祈天地，你快來看看。」今年是我第一次在母親的河南 老家過二月二日，前一天就聽說了這個活動，記得姥爺準備了麥稈灰、麥子，以及一塊紅磚，他還跟我們講述了這個過程。我覺得枯燥又繁瑣，暗暗想著：就這小小的活動，為什麼那麼多講究，而且年年如此不會厭倦嗎？我帶著一絲好奇，決定還是去看看。

那天還是清晨，太陽還未升起，四周靜悄悄的。院子打掃得十分乾淨，姥爺們也穿上了新衣服。大家屏息凝神，顯得這個儀式更加莊嚴了。所謂姥爺們，是指母親的父親，和他的兩個兄長。

太陽冉冉升起，天空露出魚肚白，祈天地儀式準備開始。姥爺們整理了衣著，神情肅穆地拿出昨晚篩好的六斤六兩最精細的麥稈灰，開始往地上撒。他們的步伐緩慢而堅定，小心翼翼地把灰撒成圓形。大姥爺又拿出了六十六粒精心挑選過的飽滿的麥子，一粒一粒放在麥稈灰圓圈的中央，嘴中還念念有詞，訴說渴望豐收的願望。隨後二姥爺將一塊近乎完美的紅色磚塊蓋在麥子上，寓意著吉祥好運。接著三位姥爺依次站在紅磚的旁邊對著四個方向做了三個彎腰祭拜。他們嚴肅而虔誠。我們也跟姥爺繞圓圈走了一遍，進行了祭拜。

到了太陽落山之時，大姥爺把紅磚拿走了，二姥爺把麥子一粒粒拾走了，姥爺最後把麥稈灰掃走了。那祭拜用的麥子也沒有浪費，最後被姥爺撒到院外餵小鳥了，也算是對大自然的祭拜。

觀摩完儀式後，我恍然大悟。祭拜天地，祈一方福澤；祭拜五穀，祈一年豐登。原來這麼多講究，其實是農民們對美好的嚮往和追求。