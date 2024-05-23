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畢業感言

陳子健 （紐約，人力中心中文學校）

中文學校是很好的學習園地，同學們可以一起學中文。因為我們是中國人的後裔，在我們的生活中，很多時候都要用中文。

起初我不會中文，更不用說要看中文書和寫中文了，但是六年後的今天，我可以聽懂中文，用中文流利交流，也能看中文書和用中文寫作文了。

我從六歲開始去中國城的中文學校學習中文。上中文學校前，我不懂中文，只在媽媽那裡學到了幾個單詞。我知道，在中文學校我需要努力學習，才能學好中文。我很想流利地用中文和別人聊天，懂很多很多中文，因為我有很多朋友都會說中文，他們常常用中文聊天，我也很想和他們彼此交流。如今我也可以和很多人說中文了。

現在，我每天都要用中文。當我必須和對方說中文的時候，我可以很流利地說出口。還有，會中文給我的生活帶來更多方便，因為在日常生活中，我會遇到很多不懂英文的人，他們只會中文，這樣我就可以理解他們的想法或需求，進而幫助他們。以後我長大工作了，每天也會用到中文，用中文做很多事情。如果我沒有上中文學校，我可能會有很多事情都沒辦法達成。

我要感謝很多人。首先是我要感謝我的媽媽，是她為我找到很好中文學校，還有爸爸和媽媽每星期六送我去上課。其次是同學們互相幫助，共同進步。最後就是我的老師們，他們耐心教導，讓我不斷進步，成就了今天的我。

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