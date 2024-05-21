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手機在課堂中的影響

鄭丞勛（伊利諾州）

當今社會，手機已經成為人們日常生活中不可缺少的一部分。隨著手機的普及，愈來愈多的中、小學生擁有手機。但是，在教育環境中，手機的存在對學生的學習產生了負面影響。有些學生獲得家長的同意帶手機到學校，但即使手機關機，也不該帶入課堂，因為他們仍可能在課堂中偷偷使用手機，影響學習。

根據調查，高達百分之九十四的學生表示希望在課堂上使用手機。手機有社交媒體、遊戲、聊天工具等功能，會讓學生分心，無法集中注意力。一旦學生分心了，他們可能會跟不上課業，導致成績下降、學習進度放緩等問題。調查顯示，有百分之五十四的學生在上課中使用手機發訊息給朋友，百分之五十二的學生在上課時使用手機瀏覽社群媒體。這些行為不僅會影響學生的學習效果，也會干擾到其他同學。因此，限制手機在課堂中的使用是非常必要的，這將有助提高課堂上的學習品質。

學生將手機帶入課堂還存在侵犯隱私的風險。例如，一些學生可能會在課堂上拍攝其他同學的筆記或考試答案，導致隱私曝光。同時，一些手機應用程序可能會收集學生的個人資訊，並用於商業目的。如此一來，學生的隱私沒了，還可能產生不必要的困擾和風險。因此，限制手機在課堂中的使用，可以保護學生的隱私，還可以提高學生的安全感和學習環境的質量。

總之，在學校裡，手機的使用應該受到管理和限制。我們要鼓勵學生在課堂上專心學習，避免使用手機從事非學習性的活動，這將有助於提高學生的學習效果，減少學生和老師之間的交流障礙。

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