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中國之行

莎莎Samantha Jayapratap（俄勒岡州，春和學園）

今年三月，我和老師、同學一起前往中國旅行。我們去了北京、上海和蘇州。

在北京，我們去了慕田峪。那天太陽很大，我們爬長城爬了一個半小時，大家都汗流浹背。但是，長城頂上的風景很美，藍藍的天上有幾隻鳥在飛，藍天底下是茂密的森林，我還看見遠遠的一片青山。在長城上，我們唱了歌曲《中國話》，大家一邊唱一邊笑，非常開心。

我們還參觀了故宮，沒想到皇帝的房子這麼大。皇帝坐的椅子上雖然雕了漂亮的龍，但是我覺得沒有沙發舒服。故宮裡面還有小橋，我站在橋上看見了水中的鯉魚游來游去。參觀故宮的人很多，老師叫我們緊跟著他們，不要走丟了。我們也去了國際學校「BIBA」，在學校裡，除了學中文，我們還學了中國功夫，我覺得比空手道難學，因為練習中國功夫需要我的身體更加靈活。

接著，我們去了上海，參觀了自然博物館，看到許多動物標本，有老虎、企鵝、熊貓、獅子等等。動物們很可愛，一點兒也不可怕。我們當然也參觀了有名的東方明珠，那裡的玻璃走廊很可怕，我只走了一小段就嚇得不敢走了。

最後，我們到訪蘇州，在那裡參觀了拙政園，花園裡有一座座小橋、一棵棵柳樹，非常美麗。老師告訴我，我居住的城市波特蘭和蘇州是姊妹城，波特蘭有一座中國花園叫「蘭蘇園」，意思就是波特蘭和蘇州共同建造的花園。

這次中國之行，是我第一次去中國，我學到了很多關於中國的文化和知識，我希望下次還能再去中國其他城市看看。

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