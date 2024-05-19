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如何保持健康

岑雅理（紐約，華僑中文學校）

保持身體健康是很重要的事情，如果你的身體不健康，就會生病。

保持健康的一個做法是不吃太多糖果，多吃菜和水果。糖果裡含有很多糖份，吃太多糖會對身體產生不良影響。而菜跟水果是很健康的食物，我們可以借由攝取健康的食物，來平衡我們身體所需要的營養。

其他的做法是保持衛生，每天都要洗澡和刷牙，如果不注重個人衛生，可能就會被細菌包圍，然後導致生病。

綜上所述，保持我們的身體健康真的非常重要，因為有了健康的身體，才可以去做我們想要做的事情。讓我們從現在開始多吃水果蔬菜、保持衛生，以及多做運動，來加強我們的身體狀況。

何媺亞（紐約，華僑中文學校）

保持健康很重要，我們可以透過很多方法來達成目標，例如多吃蔬菜水果、多運動。

首先，每天多吃青菜和水果，可以補充身體需要的維生素，我們也要喝牛奶才可以長得高。不要吃太多糖果和巧克力，也不要喝太多汽水和果汁，因為太多糖會導致我們蛀牙，還會引起糖尿病。此外，每天要多喝水。

其次，個人衛生也很重要。我們在吃飯前、吃完飯、上完廁所的時候，都要用肥皂洗手。也要每天洗澡，這樣可以避免細菌的繁衍。還有，每天至少刷牙兩次、早點睡覺和多運動，都可以保持身體和心理健康

健康對我們來說很重要，所以我們要做到以上幾點來確保我們的身體健康。

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