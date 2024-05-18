我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

春天來了

李柏駿（紐約，人力中心中文學校）

春天來了，大自然萬物復甦的景象。花草樹木彷彿都像睡醒般，乾枯的樹枝上長出嫩芽，灰濛濛的草地變成了綠油油的一片，微微的春風吹開了一朵朵微笑的花。

我很喜歡春天的天氣，溫暖的太陽照耀大地，和煦的風輕輕吹拂我的臉龐，舒服極了。我喜歡在這個美好的季節裡和家人朋友去郊遊，感受春天的氣息。

我們喜歡漫步在公園中，看櫻花樹努力綻放花朵，春風吹過，一片片粉嫩的花瓣飄落，那一刻真的太美了！人們自然也不會錯過這美好的景象，紛紛拍照留念。

春天是一個充滿生機和希望的季節，它給大地帶來了活力和美麗。我喜歡春天。

小米（紐約，人力中心中文學校）

春天來了，天氣變暖了，到處都有鳥兒出來唱歌，大家都好開心呀！

很多小動物都從牠們的窩裡出來了，你看，小松鼠們在樹上跳來跳去，鳥兒在找樹枝做牠們的新家，小狗高興地汪汪叫。你看，樹葉都長出了嫩芽，大地都變成了綠色，花兒也開了，在一片綠色中透出亮眼的色彩。

在春天裡，人們喜歡到公園走走逛逛，看看美麗的花朵，享受這難得的歡樂時光。孩子們在草地上跑跳，每個人都很開心，空氣裡瀰漫春天的味道。

讓我們擁抱春天，感受大自然給我們帶來的美好。

小米

上一則

偉康科技董座連泓鈞 驅動數據賦能變現力

下一則

在黎明天色由藍轉白之處

延伸閱讀

新澤西中校協會歌唱賽 32人參賽展歌喉

新澤西中校協會歌唱賽 32人參賽展歌喉
灣區台灣華語文中心 迎清明吃潤餅

灣區台灣華語文中心 迎清明吃潤餅
長島文協中文學校5月5日開放日課程豐富 提供早鳥註冊優惠

長島文協中文學校5月5日開放日課程豐富 提供早鳥註冊優惠
向櫻花樹學習

向櫻花樹學習

熱門新聞

作者自製的「港式拿破崙」。（圖∕朱晨）

情繫拿破崙

2024-05-13 02:02
繼推廣無毒生活後，譚敦慈也倡導「獨立活」理念，及早準備、做好獨老規畫，只有準備好的時候才能帶來最大的安全感。（記者王聰賢／攝影）

落實簡單生活 譚敦慈：沒需要 贈品也不拿

2024-05-10 07:00
圖∕123RF

網友面面觀

2024-05-11 02:02
圖∕黛安

苦行與躺平

2024-05-15 02:02
圖∕太陽臉

醃篤鮮

2024-05-10 02:02

生命的輪迴

2024-05-14 02:00

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬