春天來了，大自然萬物復甦的景象。花草樹木彷彿都像睡醒般，乾枯的樹枝上長出嫩芽，灰濛濛的草地變成了綠油油的一片，微微的春風吹開了一朵朵微笑的花。

我很喜歡春天的天氣，溫暖的太陽照耀大地，和煦的風輕輕吹拂我的臉龐，舒服極了。我喜歡在這個美好的季節裡和家人朋友去郊遊，感受春天的氣息。

我們喜歡漫步在公園中，看櫻花樹努力綻放花朵，春風吹過，一片片粉嫩的花瓣飄落，那一刻真的太美了！人們自然也不會錯過這美好的景象，紛紛拍照留念。

春天是一個充滿生機和希望的季節，它給大地帶來了活力和美麗。我喜歡春天。

魏小米 （紐約，人力中心中文學校）

春天來了，天氣變暖了，到處都有鳥兒出來唱歌，大家都好開心呀！

很多小動物都從牠們的窩裡出來了，你看，小松鼠們在樹上跳來跳去，鳥兒在找樹枝做牠們的新家，小狗高興地汪汪叫。你看，樹葉都長出了嫩芽，大地都變成了綠色，花兒也開了，在一片綠色中透出亮眼的色彩。

在春天裡，人們喜歡到公園走走逛逛，看看美麗的花朵，享受這難得的歡樂時光。孩子們在草地上跑跳，每個人都很開心，空氣裡瀰漫春天的味道。

讓我們擁抱春天，感受大自然給我們帶來的美好。