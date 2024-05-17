有一年春假，媽媽帶我去倫敦上一位知名大提琴老師的課。我們認識這位老師快四年了，這不是第一次去倫敦上他的課。

媽媽訂的民宿在便利又安全的地方，附近就有超市，那家超市有美國沒賣的零食—— 兔子形狀的白巧克力，裡面是餅乾，令我意外的是，他們也賣新鮮的Krispy Kreme甜甜圈。皇家 音樂學院、威格莫爾音樂廳、皇家歌劇 院、牛津街與柯芬園也都在附近。

第二天我就去老師家上兩個小時的課。因為他家沒鋼琴，所以我帶的曲子是獨奏曲。上完課後，我和媽媽走到附近的餐廳，食物很美味，尤其是麵包。隔天我上了第二堂課，不過這次是在老師朋友的家上課，因為那裡有鋼琴。我拉了貝多芬的曲子給老師聽。鋼琴伴奏也彈得很好，前年我曾經跟他配過一次。那天傍晚我和媽媽去參觀皇家歌劇院，有導遊介紹他們的歷史、整個建築物，和他們準備各種表演的程序。

第四天沒有排課，我們去了皇家歌劇院看冰雪奇緣歌舞劇，我特別喜歡他們的舞台設計、道具和特殊效果。接下來我們走到中國城，我想比較倫敦和加州 的奶茶，所以買了兩家的波霸奶茶和咖哩飯。我覺得加州的比較好喝，因為有很多種奶茶可以挑，而且波霸比較大。

倒數第二天，我和老師上了最後一堂課，這次是到他家。上完後，我們約了隔天一起吃飯。老師帶我們去威格莫爾音樂廳附近的日本料理店吃午餐，非常可口，我們也聊了許多音樂的話題。那天下午和晚上，老師都有表演，我和媽媽兩場都去看了，我覺得表演節目非常有趣，大部分是沒有聽過的現代合奏曲。

那次去倫敦，我學到了很多音樂方面的知識。除了感謝老師幫我上課以外，還特別感謝媽媽帶我到那麼遠的地方。那個禮拜過得很充實，不僅更了解歌曲，也聽到了老師和別的大師們的表演，真是不虛此行。