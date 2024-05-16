大家都知道，吸菸在當今社會是極為普遍的現象，人們不斷吸食「慢性自殺」的毒藥，即便他們明白吸菸有礙健康，但真正了解危害的人卻寥寥無幾。

一名少年因朋友讓他吸了一口「甜蜜的香菸」，肺部發炎被緊急送醫。尼古丁自發明以來一直默默禍害人們，無論是吸入一手或二手菸，對人體都有害。疾病預防控制中心指出，超過一千六百萬美國人患有吸菸引起的疾病；消息人士也說，每十例肺癌中，約有七例由吸菸引起。不僅如此，吸菸還會導致身體許多其他部位的癌症 。

一旦開始抽菸，你就不太可能戒菸了。我曾在騰訊醫典上看到：「有數百萬人從個人經驗中知道，吸菸是很難戒掉的習慣，因尼古丁會上癮。儘管吸菸會對身體不好，但身體會渴望通過吸菸、雪茄、菸草、電子菸等獲得令人上癮的尼古丁。」

我在曼哈頓 唐人街長大的，周圍有許多「癮君子」。尼古丁會影響人的心理健康 ，而心理健康往往被忽視並被所有身體症狀所掩蓋，更不用說空氣汙染了。雖然尼古丁成癮很難消失，但我們仍然可以努力消除這個社會瘟疫。

想像在街道乾淨、空氣清新的世界裡，人們可以活得更健康、更快樂，不會有因抽菸被緊急送醫的少年也沒有製造扼殺健康產品的人。

要解決上述問題，我們應該推行無菸環境、制訂相關法律，以及對限制廣告，並在校園與社區進行預防工作。這些都表明，在解決這一問題方面，有更大和更有效的預防和戰略。我認為，我們應該倡導廢除相關產品，不要再有更多人上癮，因為一旦你受到侵襲，你將無法停止。

想想孩子們吧，因為他們是我們的未來。吸菸危害健康，請大家遠離它，珍愛生命。