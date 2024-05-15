山腳下的小屋裡，住著阿旺夫婦和他們可愛的孩子小星星。夫婦倆天天辛勞下田耕地過日子。儘管土地貧瘠，砂石多，收成並不好，但省吃儉用也還夠溫飽。

這年碰上乾旱，連幾個月不下雨。沒有水灌溉，土地乾涸，田裡顆粒無收。眼看就要餓肚子了，夫婦倆想山上的湖可能還有水吧，於是帶小星星上山找機會。天剛亮就出門，走了大半天，又渴又累地來到山頂，這時眼前出現一泓湖水。

「這兒有水呢！」小星星興奮地衝到湖邊舀起水，突然水面伸出綠色的大爪子，把他拖進了水裡。

「小星星！小星星！」夫婦倆在湖邊哭喊，但四周一片沉寂，水面上平靜無波。

天色漸漸暗下，夫婦倆看到遠處一縷炊煙，於是上前去尋求幫助。他們來到一間小茅屋，屋裡的老樵夫知道小星星不見，說道：「這是水裡的妖精在做怪。只要有小孩動了湖水，就會被妖精抓走。到了月圓時分，這個孩子會變成一棵樹。湖邊繞著的那圈樹，就是可憐的孩子們變的。」老樵夫說離月圓還有些日子，明天再找村民們去打撈。

第二天村民們划著舢舨，撐竹筏，打撈了一整天，什麼也沒找到。

這天夜裡，阿旺夫婦夢到小星星哭說：「爹、娘，妖精把我關在湖邊的岩洞裡，你們快來救我啊！」

天一亮，夫婦倆來到湖邊的岩洞，他們看到洞裡站著三個小星星。

妖怪說：「你們竟然找到了這裡，但是只有一次機會，到底哪個小星星是你們的孩子，如果選錯了，他今天就會變成樹。」

三個孩子長得一樣，一動也不動地站著。小星星心裡急，但動彈不得，說不出話來。夫婦倆怕選錯了，遲遲不敢決定。

「我可憐的兒呀，娘來陪你。」小星星的娘撞向石壁。看到娘暈倒，小星星不禁流下淚。這時阿旺立即跑向前去，水怪的妖法被破解了，小星星的娘也醒了。

「轟隆」巨響，岸邊出現巨大的青蛙石，從此他再也不能害人了。

夫婦倆謝過老樵夫和村民們的幫忙，帶小星星下山。回到家門口，阿旺夫婦抬頭望夜空，突然一顆星星劃過天際。這時，滿天的星斗化為水滴，下起了大雨。雨水解除了乾旱，逃荒的村民們也都回自己的家園，從此大家又能辛勤耕作，歡喜過日子。