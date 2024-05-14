去年暑假，我跟爸爸去中國旅遊了幾個星期。在中國的時候，很多人照顧我、帶著我出去玩，讓我過了一個非常開心的暑假，直到今天我還常常回味，對中國的家人心存感激。

我有許多家人在中國，有奶奶、爺爺、外婆、外公、姑姑、姑父、伯伯、伯母、堂兄、表姊，這些稱呼都是我在美國從來沒有用過的，讓我感到非常新鮮。

奶奶爺爺的家比較小，只有一個空閒的房間，不像美國的住房常常有幾間房間是空著的。由於是夏天，房子又老，所以家裡很熱，我熱得受不了就不想住在爺爺奶奶家了。伯伯知道後，就建議我住到他家，因為他家有空調，於是我就搬到了伯伯家裡。但是，爺爺奶奶還是每天為我做飯，一直照顧著我。

同時，伯伯也給我買了很多好吃的、好喝的，還有我每天必需的用品。堂兄和表姊帶我去了很多地方遊玩，讓我了解不少中國的文化和知識。在美國，我平時只能和同年齡的朋友玩，現在能和家人一起遊玩，除了快樂以外，心裡還多了一份溫暖。

離開了爸爸的家鄉，我和爸爸又去了媽媽的家鄉，同樣受到了熱情地款待和照顧。外婆外公早早地就為我們訂好旅館，幾乎每天都帶我們出去吃飯。和美國每人一份飯菜不同，每次出去吃飯，外公外婆都會點滿滿一桌子的菜，還會不停地夾菜到我碗裡，雖然每次夾的菜太多我都吃不完，但我還是很感謝他們，我知道外公外婆就是希望我吃好吃飽，要我成長要我快樂。

在中國我度過了一個被親情包圍的假期，也是一個非常愉快的假期。