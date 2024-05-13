很多人對於玩雜耍的印象都是小丑玩雜耍，他們先把一個小球拋到空中，其餘的小球還在手裡。接著，另一個小球又拋到空中了，然後又有一個小球被拋起來，再來一個。這些球在空中拋來拋去，觀眾都不知道要跟著哪個球看。玩雜耍真是一個很神奇的技能。

我一直都覺得玩雜耍很神奇，看不懂小丑們是怎麼做到的。兩年前，在練乒乓球時，我覺得有點悶，不知不覺拿了三個乒乓球放在手裡，開始拋進空中。它們升空時像個火箭會發出一種突破空氣的聲音，讓我覺得我手裡有蠻大的能量。雖然把球拋到空中很有滿足感，但我只能一球一球地拋，沒學到怎麼玩雜耍，一點都沒達成令人著迷的表演。

今年我終於決定好好地學怎麼玩雜耍，我上網查了好多影片跟圖片，到底小丑是怎麼做到令人著迷、神奇而漂亮的表演呢？這是我的第一步，也是最容易的部分。在字面上，玩雜耍看起來特別簡單，每一個你拋起來的球到了最高點時，你就把另一個球拋上去，然後連續地重複。其實做起來超難，玩雜耍需要手眼協調和集中精神，一不留神，球就落到地上。所以學起來，很多人都會心灰意冷地放棄，因為你總會失敗無數次，真的想學就得堅持下去。

我一開始也是一樣，有點灰心，但看到自己慢慢地進步，讓我有更多的動力繼續學。但學會以後，我還是沒有小丑那麼熟練。有時候我把球拋到空中時會偏往左邊，我的身體就得往左邊去，有時候拋到右邊，我就得跟著球往右邊走，舉動都不優雅。這時候，看影片已經對我沒幫助了，我只有不斷地多練這些動作，才能進步。大概兩個月後，我已經能完美無瑕地用四個小球來玩雜耍了。

玩雜耍的確是一個小小的技能，但你也不能小看那些小丑，因為一般人做不到，只有百分之三十的人能用三個小球來玩雜耍。百分之七十的人，會覺得玩雜耍看起來太難或者覺得沒這個必要，所以不去嘗試，有些人試過以後沒有耐心，所以放棄。不論原因是什麼，他們都沒學到玩雜耍的技能。

因為太難或者覺得沒有必要，很多人都不去學和嘗試新的事物。比如學寫代碼、學新的語言等等。只要你喜歡學習，不怕失敗就能學會很多不同技能，多嘗試就會有很多好經驗。