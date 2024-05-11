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我的媽媽

孫棋錦（紐約，播恩堂中文學校）

我的媽媽是一個十分內向的人，但是她非常溫柔，而且非常愛我。

媽媽對我非常溫柔，要是我犯了什麼錯誤，她總是輕聲細語地跟我說，從來不會大喊大叫。在我上學的這幾年，她一直默默支持著我，要是我有不開心的事情，媽媽會立刻發現，並且用她的雙手緊緊抱住我，讓我感到滿滿的安全感和滿滿的愛。

只要是關於我的事，她都會想方設法地來幫助我。比如說，當我不知道該怎麼寫我的中文作業時，如果媽媽也不會，她就會把書本先看一遍，等會了之後再慢慢引導我，耐心地跟我講解，直到我理解了為止。

我的媽媽很愛我，我也很愛她。她是我心目中的超人。

陳馨雅（紐約，播恩堂中文學校）

媽媽是我心中最重要的人。

我的媽媽很勇敢，也很努力，她每天都會照顧我和弟弟。媽媽雖然很辛苦也很累，但她還是會把家裡收拾好才去休息，因為有媽媽，我們家隨時都很乾淨整潔。此外，所有的事情媽媽都會處理好，她還每天都給我們做一日三餐，有時候她明明已經很累了，仍然一直堅持著。

我最喜歡和媽媽在一起了。雖然我常常被教媽媽嘮叨，但是我能理解她現在做的一切都是為了我好，那些念叨也讓我成為了一個更自律更好的人。媽媽時時刻刻想著我們，為我們無私付出。

媽媽很好，是我最重要的人，希望她也能多為自己考慮、更愛一點自己，我也會努力幫媽媽分擔責任，減輕她的負擔。

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