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自由和責任

鄧心惠（加州，Bayside Academy）

自由和責任就像一個硬幣的兩面，是相關聯的、不可分割的。自由的意思是，如果你要做一件事你就可以做，但是你還要遵守法律和憲法；責任的意思是你應盡的職責，也可以說責任是你需要做的事。

比如說，一個人在開車，那個人的自由是可以在任何時間開到任何地方去。他的責任是注意安全，遵守交通規則，像是不要酒後開車，也要時時注意別的車和人。

做每件事都要負責任，雖然你擁有自由，但是你也不能侵犯別人的自由。例如，在一個教室裡，老師和學生都有自由和責任。如果學生不尊重老師，在課堂上搗亂，那麼我可以說學生侵犯了老師工作的自由，也侵犯了其他同學聽課的自由；老師的責任則是指導學生學習。要記得，如果你沒有盡責任，那麼你就可能失去你的自由。

責任很重要，可以幫你成功，責任心是一個人成功的關鍵。我認為一個人要有紀律，也要控制自己。從我們小的時候，就會開始學習什麼是自由和責任，因為你的家長和長輩們總是希望你把每件事做好。

在我的想法裡，責任和自由是成正比的。一般來說，一個人有多大的責任，他就會有多大的成功；同時，他有多大的自律，他也就會有多大的自由。雖然一個人會覺得承擔責任太難，因此只想要有自由，可是我們都應該明白，一個人先要知道負責任的苦處，然後才能享受盡到責任的樂趣。

我覺得每個人必須有自由和責任，這會讓人們成功並且有一個好的生活。不論何時何地我們都要記住身兼的責任，這就我對自由和責任的理解。

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