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共生之歌

吳輝（紐約）

春寒料峭的清晨，小樹林裡的各種動物從睡夢中醒來。松鼠是小樹林的永久居民，牠們活潑好動，每天從早到晚在樹上和地下上竄下跳，很少停下。

松鼠托比帶領幾個弟妹在草地上尋覓堅果，牠們常忘記去年秋天把堅果埋在哪了，這讓托比有些焦慮。不過牠知道，只要牠和弟弟妹妹團結合作，一切都會好起來的。

樹林的一角住狡猾和靈巧的鼬鼠奧利弗，牠常常潛伏在灌木叢中，等松鼠們收集了食物後，偷偷溜進松鼠家偷堅果。剛才牠又來偷竊，松鼠們發出尖叫，把牠趕跑。

流浪貓梅格黑白兩色，胖乎乎，瞇瞇眼。牠總是冒冒失失闖進樹林，又突然消失，因為牠時常旅行好幾英里，到人類後院找食物。牠曾經是某個家庭的寵物，因為主人搬遷被遺棄了。梅格雖然獨自生活，卻是勇敢堅強的貓，偶爾冒冒失失闖進小松鼠的活動範圍，也會引起一陣驚慌。

小鳥們也是小樹林的住戶，牠們在枝頭大展歌喉，歌唱四季的輪迴。紅腹啄木鳥、北美紅鳥、知更鳥、黑頂山雀、白胸山雀……牠們穿梭飛舞，展示美麗的羽毛。

動物們間有競爭，有衝突，但是也有合作。牠們在嚴酷的大自然裡學習包容和互惠，在這裡共存共生。

一天， 樹林裡發生了一場小小的危機。一隻猛禽飛過，小動物們立刻感到威脅。奧利弗躲到岩石下靜靜觀察，梅格躲在樹叢下弓背瞪著眼，隨時準備出擊，小鳥們則躲在樹葉下發出警告的鳴叫聲。托比看到猛禽接近，指揮弟妹們迅速躲藏，來不及躲藏就原地不動，像個雕塑，以免被猛禽發現。梅格突然毫不畏懼地衝了出去，發出一陣陣咆哮聲，吸引了猛禽的注意力。猛禽俯衝下來，卻被梅格巧妙地躲開，讓猛禽撲了空。

危機過去了，樹林恢復了平靜。松鼠們再次出動尋找食物，小鳥們繼續歌唱，梅格成了大英雄。大家明白這才是小樹林裡的和諧共存之道。

當寒冷消退，大地煥發出勃勃生機，松鼠們就有更充裕的食物，鼬鼠們也不需要偷竊，流浪貓也許會找到新的家，小鳥們築起新巢孕育下一代。

每種生物都有自己的生活方式，共同組成和諧的生態系統。沒有貓，老鼠就會太多，沒有鳥，蟲子就會太多。小動物們以牠們獨特的方式展現共生的和諧。

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