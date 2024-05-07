我叫曾秀慧，我的家庭有五位成員：爸爸、媽媽、哥哥、姊姊和我。我的爸爸開車去上班，媽媽在家煮飯，哥哥和姊姊每天在家裡工作。

我喜歡跟爸爸、哥哥和姊姊去公園運動，也喜歡跟媽媽鉤編可愛的動物，比如大象和貓頭鷹。

我最愛畫畫、做摺紙和編圍巾，我會做可愛的大象和猴子的摺紙，也會用鉤針編織巨大的章魚和大象。

今年春假，我和家人去布萊斯峽谷國家公園和錫安國家公園。在布萊斯峽谷國家公園，我們看到雪，我和姊姊一起做了雪兔子跟雪人、雪大象。那裡有很多的石林，有咖啡 色、橘色和黑色的。我和家人走在又滑又泥濘的路徑上，一路探索到峽谷底部。

在錫安國家公園，我和家人一起走長和短的健行路徑。有一條路通往觀景台，從那裡可以看到一個峽谷、遠處的山，還有很多車子在山路上。

第二天，我們去錫安國家公園遊客中心坐接駁車去看上瀑布。

上瀑布很雄偉，還帶濃濃的霧氣。然後，我們又去了下瀑布。在下瀑布，風吹起瀑布的水，我的身上都濕了。

最後一天的清晨五點，我和爸媽一起去外面看到許多銀河系的星星，非常漂亮！

回顧最近幾個月，最好的事是我的米遜泉營地露營，我永遠不會忘記這個經驗。

第一次離開家，跟朋友露營四天三夜。我們爬上一個漂亮的瞭望點、參加香蕉蛞蝓的挑戰，也攀上岩壁。

在第三天的夜晚，我們跳穀倉舞。我喜歡營火晚會，因為自然科學老師表演很多好笑的短劇，很好玩。