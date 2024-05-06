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巧遇國家游泳隊

張琛雯（加州，爾灣中文學校）

在去年夏天的一個早上，我去花式游泳隊練習。在那裡，我看到了成年花式游泳隊正在訓練，他們的動作和技能好酷、好專業啊！我好奇地問教練：「他們是哪個游泳隊，怎麼這麼厲害？」教練告訴我，他們是美國國家花式游泳隊，正在積極訓練，爭取奧運會參賽資格。教練還告訴我，今天晚些時候，我們還可以觀看他們的表演呢！

那天的天氣很熱，太陽又很曬，我在練習的時候差點被曬傷了。練習結束後，雖然我很累，但我的興致未減，因為接下來我們將欣賞國家游泳隊的表演。我們在炎熱的天氣裡等了好久，表演終於開始了。他們在泳池中一字排開，動作非常同步整齊，接著做了很多高難度的動作，如托舉、旋轉、潛水等，讓人看得眼花撩亂，敬佩不已。特別是那個托舉的動作，舉好高，真是太酷了！

表演很快地結束了，我還有幸跟國家花式游泳隊的隊員一起拍了一張照片。後來，我在YouTube上發現，這支花式游泳隊以前曾多次代表美國參加奧運會，並得過銀牌。而且游泳隊中還有一名很了不起的男隊員，他以天賦和決心而聞名世界，這位游泳選手叫 比爾梅（Bill May）。

好一段時間過去了，但國家游泳隊表演時的美麗泳姿，如今仍在我腦海中蕩漾。

我心想，如果有天我也能像國家游泳隊的大哥哥和大姊姊們一樣就好了。我暗暗下定決心，以後一定要刻苦訓練，克服困難，學會應對壓力。努力、努力、再努力，因為沒有努力就一定不會成功！

奧運 YouTube

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