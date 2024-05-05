小草感謝雨水，花兒感謝陽光，我最感謝的人是我的媽媽。她很關心我，和她在一起我常常很開心，她也教我要做個獨立的人。

以前，我覺得除法很難，媽媽就給我舉例子，畫圖畫教我，然後陪我做了好多題目，讓我終於懂了除法了。

周末是媽媽設定的家庭時光，我們家每個人都會把自己最想做的事情寫在便利貼上，再放進玻璃罐裡，最後抽籤，我們就會做這件事情。

所以，周末晚上，我們會玩大富翁、去電影院 看電影、全家打遊戲機、去逛百貨公司、烤餅乾和棉花糖。

媽媽讓我去參加童子軍，學習做木工、用工具開罐頭、折國旗跟制服，以及學習野外生活的能力，讓我成為更好的自己。媽媽是我最感謝的人。

吳宜恩（紐約，慈濟人文學校）

我很愛我的媽媽，她每天叫我起床，幫我穿衣服、做午餐，帶我去學校。媽媽教我收拾玩具、彈鋼琴，還教我折襪子，讓我學會了怎麼負責任。

當我不開心的時候，媽媽會安慰我，說一切都會好的。她讓我學游泳，讓我買漫畫，讓我過得快樂。媽媽還教我聽老師的話，尊重其他人，這讓我和朋友們玩得很開心。

媽媽教了我很多事，不只是學校學的，還有怎麼做一個好孩子。我常常告訴媽媽我愛她，我知道這會讓她很高興。我想幫媽媽做家務、學做手工、畫畫、做花，這些都是我向媽媽表達感激之情的方式。

我很感謝媽媽，她讓我的世界充滿愛和歡笑。