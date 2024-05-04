我小時候開始學跳舞，跳過拉丁舞和芭蕾舞，但我從未真正享受過跳舞的樂趣，因為我記不住任何舞步，而且覺得很難，直到現在，我仍然在嘗試。

跳舞需要記住每一個步驟和每一個節拍，我永遠都記不住，甚至會忘記一切，但我從未放棄，我一次又一次地嘗試，直到我做對為止。最後，我記住了大部分的舞蹈動作，我犯的錯誤也愈來愈少了。

在跳舞的時候，你必須做劈腿、側手翻，還有各種技巧和體操，我在這方面很糟糕。每次我嘗試劈腿時，我的腿都會受傷，側手翻還可以，但我永遠無法保持平衡，也永遠無法直線做。所以，我每天都會在臥室裡伸展身體，連續幾個小時的練習，以確保我能做得更好。

努力完善所有的技巧，我相信經過我不斷的嘗試和努力，我可以完成最完美的動作，也可以享受跳舞的樂趣。

阮秀欣（紐約，人力中心中文學校）

我的成長過程都是媽媽陪伴和照顧我的，我兩歲就已經開始上學了。最開始上的是托兒小小班，媽媽每天都陪我一起上課。

後來小班、中班、大班，媽媽就沒有陪我上課，只是送我上學，以及放學接我回家。從我上小學的學前班，直到五年級上學和放學，都是媽媽接送我上下課。

我們決定，從我上初中的第二個月開始，讓我嘗試著自己一個人去上學和放學回家。在初中的校園生活裡，我嘗試了好多的第一次，例如我可以自己去公園和朋友一起玩，我可以自己去超市購物和去圖書館 看書。

我嘗試了許多第一次自己做的事情，這些嘗試讓我學到了好多好多新事物。