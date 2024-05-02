你知道鮭魚洄游有多麼辛苦嗎？鮭魚們洄游就是為了要產卵繁殖後代，所以牠們必須要從大海向靠陸地的河流洄游。牠們在洄游之前會奮力進食，為的就是漸漸長大，使自己變得膘肥體健，並且美麗圓潤。洄游返鄉產卵是個漫長的旅程，因為要面對種種的困難，所以這段洄游將牠們的一生推向高潮。

每當鮭魚洄游季時，總會遇到許多危險，一不小心就無法再往前行，如果遇到好幾天沒下雨時，還有可能會被困在比較淺的河水中；在飛越瀑布時，也考驗牠們的體能和彈跳力，如果牠們沒跳過去，就會脫離隊伍，和同伴分開；接著還有一個更大的危險，就是遇見「天敵」，鮭魚逆流而上已經很累了，但是還需要十分專注，心無旁騖，隨時注意有沒有敵人，比如熊、河豚、狼和老鷹……等，在旁邊準備把鮭魚們捕獵吃掉。經過了一段時間，歷盡千辛萬苦，在耗盡體力之後，還得和同類進行最後一輪的競爭，才可以踏上回鄉的路途。最後，存留下來的鮭魚們才慢慢地走近生命的盡頭，游到河水氣候適中之處，過了不久，成年鮭魚完成任務後，有的紛紛漂出水面，長眠在故鄉的河流中；有的會被水流沖到岸邊被捕食，為牠們的一生畫下句點。

看到溯游的鮭魚這種愛的生命力與表現，讓人忍不住為牠們喝采，也讓我想到我現在遇到的挫折── 鋼琴彈得不好時，會愈練愈灰心，每當想到將來我期望要當老師，我就應該要學習鮭魚，無論練琴有多少難度與挑戰，為了愛和實現期望，我一定要有衝破困難的阻礙態度，堅持不放棄，才能達成人生的使命目標。