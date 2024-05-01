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他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

我的玫瑰花

胡希希（北加州博愛中文學校）

院子的玫瑰樹開紅紅的玫瑰花

像一件件美麗的裙子

我喜歡的玫瑰花

一不小心碰到它

把我刺到淚直流

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老狗小喬

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城的身世

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