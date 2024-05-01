從前，有三隻小豬，和爸媽過著幸福的生活。小豬一天天長大，決定告別媽媽，去遠方獨立生活。媽媽說遠方有大灰狼，然後給三隻小豬各送了一個行李包，告訴他們，你們要學會生存，好好保護自己。

三隻小豬告別了父母，一路上，他們看見遠方的河，聽見小鳥唱歌，覺得外面的世界很精采。

到了晚上，他們準備休息，老三拗不過兩個哥哥，扛根木棍就去守夜了。沒走多遠，果然發現一隻大灰狼。老三大喊：「不好了！大灰狼就在附近，等我們睡了，就會撲過來吃掉我們。怎麼辦？看來，媽媽說的有道理，我們得動手蓋房子才行。」

第二天，三隻小豬開始行動，他們開始搬磚頭、打地基，決心蓋一座結實寬敞明亮的房子。但到了第四天，老大撐不住了，他說：「我看小鳥都是搭個草房子，不也住得很舒適嗎？」老大告別兩個弟弟，決定聽鳥兒的建議，蓋個木房子。

又過了三天，老二也扛不住了，他決定回家去，每天還有媽媽做早餐，舒服多了。

這時，工地上只留下老三。蓋房子的磚頭、石頭都不夠用，兩個哥哥又走了，怎麼辦？老三很睏很睏的時候，做了一個夢，是媽媽在對他說話，「孩子，如果你覺得爸媽只有半個爛磚頭，爺爺奶奶也是半個爛磚頭，可能你一輩子辛苦的結果還是半塊磚頭；你如果覺得爸媽手上都有一塊磚頭，爺爺奶奶還有許多的人也留下了一塊磚頭，你都撿回來做材料，就能蓋一座新房子。」

老三醒來，連忙趕回老家，找到很多廢棄的房子，拆下紅的、青的磚頭，房子蓋得又快又漂亮！

冬天來了。大灰狼又開始打小豬們的主意了。老大早早搬進了他的木房子，老二逢人便說回家好，而老三仍在漆油漆、修門窗，儘管新房子用了很多老磚頭，在冬天的暴風雪 到來之前，他想把新房子維護得更結 。

冬季來臨，大灰狼終於開始對小豬夜襲。大灰狼一陣狂吼，掀起一陣狂風，老大的木房子頃刻間倒塌了，老大趕緊跑到老三的家，把門關上了。

沒過幾天，大灰狼向老二和豬爸媽進攻，老房子年久失修已經搖搖欲墜，幸虧豬爸媽帶老二連夜趕到老三的新家，把門關上了。

一家人在老三的新房子團圓，爸媽都說幸虧有老三蓋的新房子，經受了冬天的暴風雪，也抵禦了大灰狼的攻擊。