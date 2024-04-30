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春假

黃晞童（加州，聖馬刁灣畔學校）

今年的春假從三月二十九日開始，到四月二十八日結束。我覺得今年的春假很好玩，但是春假過得很快。

春假的第一天，我練習了舞蹈套路，也在家裡運動。幾天後，我們跟奶奶和姑婆一起去很多不同的購物中心買衣服。

我的阿姨四月四日到了灣區探望外婆和外公，也跟我們一起玩。我們跟阿姨、表弟和其他兄弟姊妹一起去吃越南河粉，吃完飯後大家就一起回外婆家打電腦遊戲、跟阿姨看「小小廚神」。看完「小小廚神」，我們決定要做餛飩，所以我跟媽媽一起去超市買了餛飩皮和豬肉，但是外公買了披薩和雞翅，所以做餛飩的計畫只能延到隔天，我打算從頭開始做餛飩皮。

我們四月五日去了南舊金山，也跟家人一起去南舊金山的HL半島喝茶和吃點心。我們吃完點心後，回到外婆家，因為媽媽需要上班，所以我跟阿姨一起包餛飩。我們想包更多的餛飩，所以我用麵粉、水和一點兒鹽做餛飩皮，也用辣椒、蔥、薑、豬肉、蒜、鹽、糖、蛋和玉米澱粉做餛飩餡。最後我們做了煎鮭魚和波菜餛飩，好好吃呀！

春假的最後一天，我跟奶奶和姑婆再去購物中心，我們這次去聖荷西的Westfield和Great Mall購物中心購物，結束了我豐富充實的假期。

舊金山 越南 灣區

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