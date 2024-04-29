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我的媽媽

李汨霞（紐約，播恩堂中文學校）

我的媽媽非常出色，我很愛她。

媽媽每天努力工作，為了賺錢給我買漂亮的衣服和美味的食物。

每個星期六，本應該是她的休息日，她卻為了我們把這天變成了她最忙碌的一天。早上八點多，媽媽會開車帶我和妹妹上中文課，她也是同一所學校的中文老師。之後，她會開車送我和妹妹去彈鋼琴。鋼琴課結束後，她會帶我們去上繪畫課，最後再開車送我們回家。每周如此，風雨無阻。

除此之外，我媽媽還會輔導我練習鋼琴和單簧管，她也會幫助我準備獨奏會或NYSSMA考試。如果我遇到了問題，而且不知道該怎麼辦的時候，她總是幫助我找到解決方案。最重要的是，她非常愛我，我也非常愛她！

吳嘉穎（紐約，播恩堂中文學校）

我的媽媽是世界上最好的媽媽，她非常愛我。我的媽媽很勇敢，敢於面對一切。媽媽就像她的心一樣漂亮美麗，她工作努力，也有時間來照顧我們。

我的媽媽對我十分寬容，無論我想做什麼事情，她總會站在我的身邊無條件地支持我。我現在是一名九年級的學生，課業繁重，但我很喜歡打籃球和打遊戲，這會占據我學習的很多時間。媽媽知道了，不僅不反對，還鼓勵我要多運動，平時也要學會放鬆玩一下遊戲。我很開心，學習成績也沒落下，經常考一百分。這與媽媽對我的寬容和信任分不開。

我愛媽媽，我永遠不會忘記她為我所做的一切，她對我所做的一切都讓我難以忘懷，我非常愛她！

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