今年春假，爸爸媽媽帶我去了波特蘭。這次去波特蘭是為了實現我的一個心願：看一次現場的NBA 比賽。

那天，我們來到了摩達中心，裡面非常熱鬧，有很多好吃的，還有精采的表演。不少觀眾穿著球迷的服裝，舉著為球員們加油的橫幅。還有一些有趣的小遊戲，我參加了其中的一個遊戲，投進了所有球，為爸爸贏得了一件紀念衫。

比賽開始了，這場比賽的兩支隊伍分別是主場的波特蘭拓荒者隊和客場的休斯頓火箭隊。比賽中讓我印象最深的是拓荒者隊的韓德森和火箭隊的格林。韓德森可說是拓荒者隊的主力，不但防守能力出色，還是投籃高手。當結束的哨聲吹響前，他投進了一個完美的三分球，贏得全場歡呼。不過，火箭隊的格林也是我喜歡的球員之一，他跑起來像一隻豹。可惜在上半場被撞倒，本來以為他無法參加完比賽，沒想到他休息片刻後又重回賽場打完比賽。他同樣贏得觀眾們的掌聲。

比賽結束了，我的春假也結束了。但是，我和爸爸媽媽約定好下個春假再來波特蘭，再看一場NBA比賽。

崔婭格（俄勒岡州 ，春和學園）

今年春假，我和家人去墨西哥 玩。我們住在一個很漂亮的度假飯店，飯店裡有一個很大的游泳池，它是由三個游泳池合在一起的，我很喜歡那裡，每天回到飯店我都要去泳池玩一會兒。

在墨西哥，我們坐船參觀了海底世界。船的底部是透明的，透過船底，我看到了很多小魚。我們太開心了，拍了很多照片。

除此之外，我們還去餐館吃了美味的墨西哥菜，墨西哥的食物太好吃了！

經過這次的春假旅行，我深深喜歡上了墨西哥。