猴子在小溪邊喝水，見兩隻漂亮的蝴蝶在他眼前飛過，就急忙去抓。蝴蝶見猴子要抓他們，就忽左忽右在猴子身邊飛舞，和他鬧著玩。蝴蝶在草地上空飛，猴子兩眼盯著蝴蝶拚命追趕。灰兔吃飽了青草正在草叢中睡覺，被突然衝過來的小猴重重地踩了一腳。灰兔生氣地對猴子說：「你走路怎麼不看腳下，橫衝直撞，踩得我好疼啊！」猴子怒氣沖沖地說：「誰叫你躺在這裡的，擋了我的路，踩死你也活該！」灰兔對猴子說：「你不小心踩了我，向我賠禮道歉的話，我也就原諒你。沒有想到你做錯了事還強詞奪理，蠻不講理。」

猴子拍拍胸脯，蠻橫地說：「我就不講理，你能把我怎麼樣？」灰兔冷靜想了想，對猴子說：「我不和你一般見識，你快走吧。不過，我的朋友在前面草叢中睡覺，你可千萬不要踩到他啊！」猴子說：「你的朋友有什麼了不起，我照樣踩！」灰兔說：「我朋友你可踩不得……」猴子很不耐煩地打斷灰兔的話，大聲說：「我沒有時間聽你囉嗦，我不相信你朋友有多大本領。」

猴子見蝴蝶又飛過來了，他兩眼盯著蝴蝶拚命地追趕。追了一會，猴子的腳正好踩在蜷縮在草叢睡覺的刺蝟身上。猴子的腳被刺出了血，疼得他哇哇直叫。刺蝟伸了個懶腰，對猴子說：「你走路這麼不小心，怎麼踩到我身上來了？」猴子瞪了刺蝟一眼，說：「我正在追趕蝴蝶，誰知道你睡在這裡啊！」

灰兔走過去，對猴子說：「刺蝟是我朋友，剛才我提醒過你，叫你千萬不要踩他。你不聽勸告，果然冒冒失失踩上了他。」猴子對灰兔說：「我想你的朋友一定也是兔子，誰想到是刺蝟呢？多怪你剛才沒有講明白！」

灰兔說：「我是想講明白的，可是你不難煩地打斷了我的話。你不但冒失無禮，而且蠻不講理，這叫自作自受。要怪就怪你自己吧！」