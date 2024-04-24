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我的小狗
郭清心（北加州博愛中文學校）
2024-04-24 02:00 ET
我的小狗狗
好像一朵花
白白的身體
紅紅的嘴巴
每次抱抱牠
心都開滿花
上一則
給古書「治病」四川古籍修復師也要望聞問切
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春天的木楞房──致女兒國
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