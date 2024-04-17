在夏明家所在的社區裡，住著許多不同膚色和文化背景的人，大家彼此尊重，見面都會友善地打招呼，街道總是乾乾淨淨，草坪總是整整齊齊，房前屋後百花爭艷，賞心悅目，孩子們也很安全。

夏明今年六歲，他是一個好奇心旺盛的男孩。有一天，他在社區的兒童遊樂場碰到一個皮膚黝黑、眼睛大大的男孩，名叫阿里。他很想和他交朋友，又害羞地不敢開口。他問媽媽：「我可以問他問題嗎？」媽媽笑著鼓勵他：「只要你有禮貌，友善地問問題就行。」

夏明對阿里的膚色感到好奇，他問：「阿里，請問你的皮膚顏色怎麼這麼深呢？」阿里沒有感覺到被冒犯，他很自豪地說：「因為我來自非洲，那裡的陽光很充足，棕色皮膚可以保護我們不受紫外線傷害。」

夏明睜大眼睛：「真的嗎？非洲的陽光那麼厲害啊？那裡還有什麼有趣的事情？」阿里告訴他：「非洲有茂密的叢林和廣闊的草原，有許多漂亮的動物，長頸鹿、斑馬、獅子、犀牛、羚羊，還有大象、狒狒、大猩猩。」

夏明聽得津津有味，在這裡，要去動物園 才能看見這些動物啊。他忍不住問：「那你喜歡這裡的生活嗎？」阿里點點頭：「當然喜歡！這裡的人們都很友好，我在這裡有很多新朋友，包括你。」

可是有一天，夏明發現阿里不開心，就關心地問他怎麼了。阿里訴說學校裡有幾個同學因為他的頭髮很短很卷，就給他取綽號，圍著他哄笑。

夏明靜靜地聽阿里傾訴，他感受到阿里的痛苦，自己也感到憤怒。他輕輕地拍了拍阿里的肩膀，給了他一個溫暖的擁抱，說：「阿里，別聽那些話。是他們不對，每個人都是獨特的，你也很棒，不要因為他們說的話而難過。」

媽媽在旁邊聽到，對孩子們說，這樣的行為叫做歧視 ，是不允許發生的，應該立刻報告給老師和校長。說著，她就拿起電話。阿里眨眨眼，點點頭，他知道，他再也不用害怕。

夏明和阿里成了最好的朋友，他們經常一起在社區裡玩耍。夏明也向阿里介紹了自己的朋友們，他們來自不同的國家和地區，大家沒有任何歧視。

夏明學會了尊重和理解不同膚色和文化背景的人，每個人都是獨一無二的，都值得被尊重和友善對待。每個人都像彩虹的一道顏色，共同構成了這個和諧的社區。