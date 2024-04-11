去年春天，我們在前院種下一棵桃樹。我每天都會去給小桃樹澆水，希望它可以快快長大。

一天，我驚喜地發現，桃樹上竟然長出了一個比葡萄還小的小桃子，雖然就只有一個喔，可我還是開心極了！整個夏天，小桃子在我的精心照護下，一天天長大了，顏色也從綠色變成粉紅色，愈來愈漂亮，最重要的是它看起來很甜，很好吃！可是，我們卻捨不得把它摘下來吃，最後決定，等到中秋節的時候，再把它摘下來全家人一起分享。

然而，事情並沒有按計畫進行。開學的第一天，我一回到家，就去給桃樹澆水，卻驚訝地發現，桃樹上唯一的那個桃子不見了！我趕緊跑去問媽媽：「媽媽，是你摘了桃子嗎？」可是媽媽卻說：「沒有啊！是不是桃子太大了、太熟了，自己掉了下來呢？」媽媽一邊安慰我，一邊陪我回到前院尋找。遺憾的是我們什麼也沒有找到。

此時，我的心情非常沮喪，我又失望又傷心地跟媽媽說：「媽媽，我覺得我所有的努力都白費了！」可是媽媽卻問我：「寶貝，想一想，在你精心照護小桃樹的半年裡，你學到了什麼？」我想了想，笑容又回到了我的臉上。

對呀，透過種桃樹，我獲得了很多知識，瞭解了植物的生長過程。看著小桃子一天天長大，我學會了做事要有耐心和恆心，這也讓我明白了，無論做什麼事，其實過程比結果更重要。我們應該享受並珍惜整個過程帶給我們的智慧和快樂！