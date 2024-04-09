春分了！這周我有很嚴重的過敏，所以我沒有去上游泳課。

我從沒有缺席過游泳課，所以這讓我感覺很不一樣。我的身體裡沒有力氣，每天只想躺著不動。這不是因為我懶，是因為過敏讓我頭昏。你知道在太陽下看書的感覺嗎？我每天起床時就是像那樣！就像一隻貓睡覺一樣，不想起床；又像一隻小鳥，怕飛走，只想在巢裡待著。但媽媽每天早上還是在一樣的時間叫我起床：「子木，子木，子木！ 你現在就要起床，不然你會遲到！」

每天早上都是一樣的，我都忙在著！拿書包、吃早餐、餵貓咪、整理東西跟穿衣服等等。騎自行車的時候是我早上唯一可以放鬆的時間，這時候，我能與大自然融為一體，我能聽見遙遠的鳥叫聲，能看到慢慢發芽的小樹和花，能看慢慢起床的太陽，還有躲在小葉子上的雨點。

但是，今天早上在下雨，我不能開心地享受大自然。那不是小雨，那可是小瀑布了！到了學校以後，我的身體和衣服全濕了，所以我的灰色褲子變成了很黑很黑的黑色。我的朋友還問我是不是早上洗頭了？當然沒有，不過，我的頭髮是全濕了。

有一件事我不太喜歡，因為我早上沒有很多時間，所以，我到了學校之後，整個人的感覺和看起來一樣，亂七八糟！一個包包在這兒，另一個包包在那兒，全部的東西都在我面前，可是沒有一個是我需要的......但是，沒關係！因為我的朋友會幫我。朋友的幫忙讓我的每一件亂亂的事最後都好了。

有些時候，我感覺我的生活挺好的，這全多虧了有朋友的陪伴！